Сенсация в Кривом Роге: Ингулец неожиданно обыграл бронзового призера УПЛ
Криворожский Кривбасс неудачно стартовал во второй части сезона УПЛ. Подопечные Юрия Вернидуба потерпели второе подряд поражение, не отметившись ни одним забитым голом.
Ингулец – Кривбасс 2:0
Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 20
Поединок в Кривом Роге между командами Ингулец и Кривбасс должен был состояться в первый день весны. Однако из-за воздушной тревоги встречу пришлось перенести на 2 марта, пишет 24 Канал.
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Кобин переиграл Вернидуба в Кривом Роге
Перед началом матча безоговорочным фаворитом считался Кривбасс. Бронзовый призер чемпионата борется за выход в еврокубки, тогда как Ингулец надеется не вылететь в Первую лигу.
Результат матча стал сюрпризом для специалистов и любителей футбола. Подопечные Василия Кобина благодаря голам Пушкарева и Бенедюка в первом тайме одержали победу со счетом 2:0.
У криворожан было достаточно времени, чтобы хотя бы вырвать ничью. Однако игроки Кривбасса так не смогли поразить ворота Паламарчука.
Видеообзор матча Ингулец – Кривбасс
- Ингулец одержал лишь вторую победу в чемпионате, увеличив конкуренцию внизу турнирной таблицы. От зоны переходных матчей (14 места) "казаков" отдаляют пять очков.
- Кривбасс потерпел второе подряд поражение. Команде Вернидуба на пятки наступает Полесье. Обе команды набрали по 31 баллу, но криворожане имеют еще игру в запасе.