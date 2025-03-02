Укр Рус
Sport News 24 Футбол Сенсация в Кривом Роге: Ингулец неожиданно обыграл бронзового призера УПЛ
2 марта, 17:42
2

Сенсация в Кривом Роге: Ингулец неожиданно обыграл бронзового призера УПЛ

Сергей Шаховец

Криворожский Кривбасс неудачно стартовал во второй части сезона УПЛ. Подопечные Юрия Вернидуба потерпели второе подряд поражение, не отметившись ни одним забитым голом.

Ингулец – Кривбасс 2:0

Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 20

Поединок в Кривом Роге между командами Ингулец и Кривбасс должен был состояться в первый день весны. Однако из-за воздушной тревоги встречу пришлось перенести на 2 марта, пишет 24 Канал.

Читайте также Решающий фактор Судакова: Шахтер разгромил Александрию в центральном матче тура

Кобин переиграл Вернидуба в Кривом Роге

Перед началом матча безоговорочным фаворитом считался Кривбасс. Бронзовый призер чемпионата борется за выход в еврокубки, тогда как Ингулец надеется не вылететь в Первую лигу.

Результат матча стал сюрпризом для специалистов и любителей футбола. Подопечные Василия Кобина благодаря голам Пушкарева и Бенедюка в первом тайме одержали победу со счетом 2:0.

У криворожан было достаточно времени, чтобы хотя бы вырвать ничью. Однако игроки Кривбасса так не смогли поразить ворота Паламарчука.

Видеообзор матча Ингулец – Кривбасс

  • Ингулец одержал лишь вторую победу в чемпионате, увеличив конкуренцию внизу турнирной таблицы. От зоны переходных матчей (14 места) "казаков" отдаляют пять очков.
  • Кривбасс потерпел второе подряд поражение. Команде Вернидуба на пятки наступает Полесье. Обе команды набрали по 31 баллу, но криворожане имеют еще игру в запасе.