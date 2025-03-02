Ингулец – Кривбасс 2:0

Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 20

Поединок в Кривом Роге между командами Ингулец и Кривбасс должен был состояться в первый день весны. Однако из-за воздушной тревоги встречу пришлось перенести на 2 марта, пишет 24 Канал.

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Перед началом матча безоговорочным фаворитом считался Кривбасс. Бронзовый призер чемпионата борется за выход в еврокубки, тогда как Ингулец надеется не вылететь в Первую лигу.

Результат матча стал сюрпризом для специалистов и любителей футбола. Подопечные Василия Кобина благодаря голам Пушкарева и Бенедюка в первом тайме одержали победу со счетом 2:0.

У криворожан было достаточно времени, чтобы хотя бы вырвать ничью. Однако игроки Кривбасса так не смогли поразить ворота Паламарчука.

Видеообзор матча Ингулец – Кривбасс