Інгулець – Кривбас 2:0

Голи: Пушкарьов, 14, Бенедюк, 20

Поєдинок у Кривому Розі між командами Інгулець та Кривбас повинен був відбутися у перший день весни. Однак через повітряну тривогу зустріч довелося перенести на 2 березня, пише 24 Канал.

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Перед початком матчу беззаперечним фаворитом вважався Кривбас. Бронзовий призер чемпіонату бореться за вихід в єврокубки, тоді як Інгулець сподівається не вилетіти в Першу лігу.

Результат матчу став сюрпризом для фахівців та любителів футболу. Підопічні Василя Кобіна завдяки голам Пушкарьова та Бенедюка у першому таймі здобули перемогу з рахунком 2:0.

У криворіжців було достатньо часу, щоб бодай вирвати нічию. Однак гравці Кривбасу так не змогли вразити ворота Паламарчука.

Відеоогляд матчу Інгулець – Кривбас