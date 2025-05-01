Барселона и Интер потеряли своих лидеров накануне ответного матча полуфинала Лиги чемпионов

Каталонцы и миланцы не смогут выйти в оптимальных составах на вторую игру в ЛЧ. У итальянцев повреждение получил главный бомбардир, тогда как у "блаугранас" лидер защиты.

В Лиге чемпионов 2024-2025 прошли первые матчи 1/2 финала. Больше всего эмоций вызвал бой между Барселоной и Интером, который подарил аж шесть голов.

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Кадровые проблемы

Команды расписали ничью 3:3 на поле каталонцев. К сожалению, перед ответным матчем обе команды имеют новые кадровые потери. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Italia, Интер потерял Лаутаро Мартинеса на ближайшие матчи.

Аргентинец сыграл только первый тайм в Барселоне и покинул поле из-за растяжения мышц. Ожидается, что Лаутаро пропустит около двух недель, что делает невозможным его участие в ответном матче.

Каталонцы же потеряли Жюля Кунде, который также досрочно покинул поле. Сообщается, что француз получил травму двуглавой мышцы левого бедра и выпал из обоймы минимум на три недели.

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Таким образом, Жюль не поможет не только в полуфинале ЛЧ, а еще и в матче чемпионата Испании против Реала (11 мая). Также под вопросом остается участие Роберта Левандовского, который пропустил последние несколько игр из-за повреждения.

Ответный матч между Интером и Барселоной состоится 6 мая в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Победитель пары выйдет в финал, где будет противостоять ПСЖ или Арсеналу. Решающий матч Лиги чемпионов пройдет 31 мая в Мюнхене.