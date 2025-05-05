Барселона или Интер: кто фаворит на выход в финал Лиги чемпионов 2024-2025

Миланская команда сумела опровергнуть прогнозы экспертов и дала равный бой Барселоне на ее поле. Теперь же команде Индзаги надо взять верх над каталонцами у себя дома.

В Лиге чемпионов 2024-2025 на этой неделе пройдут ответные матчи 1/2 финала. На вторник, 6 мая, вынесена встреча в Милане, где сыграют Интер и Барселона, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Ожидание голов

Команды выдали безумный матч в столице Каталонии неделю назад. Интер лидировал с преимуществом в два мяча и был близок к сенсации. Впрочем, команда Ханси Флика смогла вырвать ничью 3:3. Теперь же в теории Интер имеет не меньшие шансы, чем соперник, ведь ответный матч пройдет на его поле.

При этом обе команды ведут борьбу за чемпионство на внутренней арене. В эти выходные Интер и Барса одержали скромные победы над аутсайдерами – 1:0 с Вероной и 2:1 с Вальядолидом соответственно.

При этом тренеры применили широкую ротацию, выставив лишь по 1-2 игрока из привычной основы. При этом ко второму полуфиналу команды подходят с кадровыми потерями.

Интер остался без своего главного страйкера Лаутаро Мартинеса, а также основного центрбека Бенжамена Павара. У Барселоны же выпал лидер защиты Жюль Кунде, тогда как участие в игре Роберта Левандовского остается под вопросом.

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Прогноз Favbet

Тем не менее, небольшим фаворитом на выход в финал Лиги чемпионов все же считается Барселона. Коэффициент на итоговый успех каталонцев составляет 1,68, тогда как "неррадзури" – 2,20. Что касается непосредственно исхода матча, то котировки Favbet следующие:

победа Интера – 3,05

ничья – 3,90

победа Барселоны – 2,20

Вероятность серии пенальти составляет 7,50. При этом эксперты не сомневаются в результативном матче. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент всего 1,45, тогда как на ТМ2,5 – 2,79. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие футболисты: