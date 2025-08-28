В ночь с 27 на 28 августа состоялись полуфинальные матчи Кубка лиг. В одном из них встречались Интер Майами и Орландо Сити.

"Цапли" одержали победу со счетом 3:1. Главным героем этой встречи стал легендарный Лионель Месси, сообщает 24 Канал.

Читайте также Договоренность достигнута: Динамо согласилось продать своего лидера в европейский клуб

Как Месси помог команде пробиться в финал?

Однако старт поединка был за "львами". В конце первого тайма они вышли вперед благодаря усилиям двух футболистов, которые ранее играли в Европе – Марко Пашалич забил после ассиста Луиса Муриеля.

Звездный Интер Майами уступал в этой встрече до 77-й минуты. После этого за дело взялся Лионель Месси, который в очередной раз сделал разницу для своей команды.

Сначала звездный аргентинец отличился с пенальти, а на 88-й минуте смело пошел на эшелонированную оборону соперников, обыгрался в стенку с Хорди Альбой и вывел свою команду вперед. Уже в компенсированное время точку в матче поставил Теласко Сеговия, отметившись голом после ассиста Луиса Суареса.

Смотрите видеообзор поединка Интер Майами – Орландо Сити

Отметим, что в нынешнем сезоне Лионель Месси провел 25 матчей на клубном уровне. В них он забил 20 голов и отдал 10 ассистов.

К слову. Соперником "цапель" в финале станет Сиэтл Саундерс. Их противостояние состоится 1 сентября в 3:00 по киевскому времени.

Напомним, что сейчас Лионель Месси является самым титулованным игроком в истории футбола. В предстоящем поединке он может завоевать свой 47-й трофей. Последний раз аргентинец триумфовал в соревнованиях осенью прошлого года, когда стал чемпионом Восточной конференции МЛС.