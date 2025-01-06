Милан выиграл Суперкубок Италии благодаря невероятному камбэку с 0:2 в дерби с Интером

Сержиу Консейсау добывает свой первый трофей в Италии уже во втором матче во главе Милана. "Россонери" удалось спасти почти мертвую игру против соседей по городу.

Интер – Милан 2:3

Голы: Мартинес, 45+1, Тареми, 47 – Эрнандес, 52, Пулишич, 80, Абрахам, 90+3.

В Саудовской Аравии подошел к завершению розыгрыш Суперкубка Италии-2024. В финале трофей разыгрывали миланские команды – Интер и Милан, сообщает 24 Канал.

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Интер отправляет в нокдаун

Для "неррадзури" это был уже четвертый подряд финал турнира. В трех прошлых случаях Интер выигрывал Суперкубок. На этот раз подопечные Симеоне также были фаворитами, ведь в начале года Милан сменил главного тренера.

Вместо Паулу Фонсеки "россонери" возглавил Сержиу Консейсау. Первый тайм прошел при равной борьбе, а моменты Милана были даже острее. Впрочем, на перерыв с преимуществом в счете ушел все же Интер.

В компенсированное время Тареми вывел Мартинеса на ударную позицию, тот качнул двух соперников и поразил ближний угол ворот Меньяна. Уже в начале второго "змеи" смогли удвоить преимущество.

Шикарный кросс от Де Врея позволил Тареме убежать один на один с вратарем и точно пробить. Милан же стал действовать более агрессивно и довольно быстро сравнял счет. Тео Эрнандес точно пробил со штрафного в нижний угол.

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После этого Интер стал больше играть на удержание счета, а вот "россонери" удалось таки спастись от поражения в основное время на 80 минуте. Пулишичу позволили принять мяч после прострела Эрнандеса и американец точно пробил в дальний угол с разворота.

На этом команды не остановились и все же избежали серии пенальти. В компенсированное время Милану удалось провести разящую атаку, итогом которой стал пас Леау на Абрагама. Англичанину достаточно было не промахнуться по пустым воротам, что он и сделал.

Таким образом, Милан одержал крутую волевую победу и прервал успешную серию Интера в Суперкубке Италии. Для "россонери" это уже восьмой подобный трофей и по этому показателю команда Консейсау догоняет как раз "змеев". Больше Суперкубков лишь у Ювентуса (9).