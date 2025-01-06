Інтер – Мілан 2:3

Голи: Мартінес, 45+1, Таремі, 47 – Ернандес, 52, Пулішич, 80, Абрагам, 90+3.

В Саудівській Аравії підійшов до завершення розіграш Суперкубка Італії-2024. У фіналі трофей розігрували міланські команди – Інтер та Мілан, повідомляє 24 Канал.

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Інтер відправляє у нокдаун

Для "неррадзурі" це був вже четвертий поспіль фінал турніру. У трьох минулих випадках Інтер вигравав Суперкубок. Цього разу підопічні Сімеоне також були фаворитами, адже на початку року Мілан змінив головного тренера.

Замість Паулу Фонсеки "россонері" очолив Сержіу Консейсау. Перший тайм пройшов за рівної боротьби, а моменти Мілана були навіть гострішими. Втім на перерву з перевагою в рахунку пішов все ж Інтер.

У компенсований час Таремі вивів Мартінеса на ударну позицію, той хитнув двох суперників та вразив ближній кут воріт Меньяна. Вже на початку другого "змії" змогли подвоїти перевагу.

Шикарний крос від Де Врея дозволив Таремі втекти сам на сам із воротарем та точно пробити. Мілан же став діяти більш агресивно та доволі швидко зрівняв рахунок. Тео Ернандес влучно пробив зі штрафного у нижній кут.

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Після цього Інтер став більше грати на утримання рахунку, а ось "россонері" вдалось таки врятуватися від поразки в основний час на 80 хвилині. Пулішичу дозволили прийняти м'яч після прострілу Ернандеса і американець влучно пробив у дальній кут з розвороту.

На цьому команди не зупинились і все ж уникнули серії пенальті. У компенсований час Мілану вдалось провести разючу атаку, підсумком якої став пас Леау на Абрагама. Англійцю достатньо було не промахнутися по порожніх воротах, що він і зробив.

Таким чином, Мілан здобув круту вольову перемогу та перервав успішну серію Інтера в Суперкубку Італії. Для "россонері" це вже восьмий подібний трофей і за цим показником команда Консейсау наздоганяє як раз "зміїв". Більше Суперкубків лише у Ювентуса (9).