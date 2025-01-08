Топ-клуб из Европы готовит трансфер игрока сборной Украины

Интер активно работает на трансферном рынке в поиске усиления состава. Действующий чемпион Италии намерен защитить свой титул в текущем сезоне.

"Нерадзурри" планируют усилить защитное звено команды. Миланский клуб заинтересовался опытным игроком сборной Украины, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

Читайте также "Я же говорил, что он тяжелый": экс-содноклубник Зинченко нашел объяснение проблемам украинца

Милан заинтересовался Зинченко

В последнее время у Александра Зинченко сложилась крайне сложная ситуация в Арсенале. 28-летний защитник из-за постоянных травм не может проявить себя и закрепиться в основе "канониров".

Стало известно, что Интер готовит предложение лондонскому клубу, чтобы оформить трансфер Зинченко в это зимнее трансферное окно. В "нерадзурри" считают, что украинец принесет пользу команде в борьбе за "золото" Италии.

Микель Артета давно не видит в Зинченко основного игрока. Поэтому Арсенал готов распрощаться с лидером сборной Украины.

В текущей кампании Александр Зинченко сыграл в 11 матчах в составе "канониров". Результативными действиями пока не отмечался.

К слову. Контракт Александра Зинченко с Арсеналом истекает летом 2026 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость украинского фулбека составляет 30 миллионов евро.

Интер в сезоне 2024/2025 занимает третью строчку турнирной таблицы Серии А. "Нерадзурри" имеют в своем активе 40 пунктов за 17 сыгранных матчей.