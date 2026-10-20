Интер – Шахтер: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
В среду, 21 октября, донецкий Шахтер сыграет матч третьего тура Лиги чемпионов. Соперником "горняков" станет миланский Интер.
Команды встретятся на стадионе "Джузеппе Меацца", а игра начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал. Матч можно будет посмотреть онлайн.
Где и когда смотреть матч Шахтера против Интера
В Украине поединок Лиги чемпионов будет транслировать медиасервис MEGOGO, который является официальным транслятором турнира.
Матч Шахтера против Интера будет доступен на OTT-платформе в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.
Трансляции матча будет предшествовать студия MEGOGO в формате 3+2, которая начнется в 20:45. Ведущий – Виталий Кравченко. Экспертами студии станут Александр Головко и Вадим Скичко. Матч со стадиона прокомментирует Сергей Лукьяненко.
Статистика матчей между Интером и Шахтером
Команды шесть раз встречались в официальных матчах, и на счету украинцев нет ни одной победы. Однако сразу 4 противостояния между клубами закончились ничьей, а еще два матча выиграл Интер.
В пользу миланцев говорит статистика забитых и пропущенных голов – 5:1.
Однако Интер неудачно стартовал в новом розыгрыше Лиги чемпионов, потерпев два поражения от Реала и Брюгге. В то же время Шахтер успел набрать 4 очка благодаря ничьей с ПСВ и победе над АЕКом.