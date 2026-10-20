Команди зустрінуться на стадіоні "Джузеппе Меацца", а гра розпочнеться о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал. Матч можна буде переглянути онлайн.

Де та коли дивитися матч Шахтаря проти Інтера

В Україні поєдинок Ліги чемпіонів медіасерів MEGOGO, який є офіційним транслятором турніру.

Матч Шахтаря проти Інтера буде доступний на OTT-платформі у розділі "Спорт" та на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" за передплатою "Спорт" та в усіх MEGOPACK.

Трансляції гри передуватиме студія MEGOGO у форматі 3+2, яка розпочнеться о 20:45. Ведучий – Віталій Кравченко. Експертами студії стануть Олександр Головко та Вадим Скічко. Матч зі стадіону прокоментує Сергій Лук'яненко.

Статистика матчів між Інтером і Шахтарем

Команди шість разів зустрічалися в офіційних матчах, і на рахунку українців немає жодної перемоги. Однак відразу 4 протистояння між клубами закінчилися нічиєю, а ще два матчі виграв Інтер.

На користь міланців свідчить статистика забитих та пропущених голів – 5:1.

Однак Інтер невдало стартував у новому розіграші Ліги чемпіонів, зазнавши двох поразок від Реала та Брюгге. Водночас Шахтар встиг набрати 4 очки завдяки нічиїй проти ПСВ та перемозі над АЕКом.