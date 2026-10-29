Костюк высказалась о русском языке, упомянув Ирину Фарион

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, что в детстве чувствовала себя "белой вороной" в детских коллективах. Все из-за языкового вопроса.

Об этом она рассказала в интервью Маричке Падалко на ее YouTube-канале. Там теннисистка вспомнила несколько эпизодов из своего детства.

Какое признание о своей семье сделала Марта Костюк

Марта Костюк рассказала, что выросла в патриотической семье. Ее члены участвовали в футбольных митингах еще в 90-х годах и выступали в защиту украинского языка. За семьей теннисистки даже следил НКВД, поэтому с самого детства будущая спортсменка знала, что такое быть в оппозиции.

Она также вспомнила, что была на Оранжевой революции в 2004 году. Впрочем, ей тогда было всего 2 года, поэтому воспоминаний об этом событии у нее не сохранилось. Однако участие в общественно-политической жизни страны было для ее семьи привычным делом.

А еще Марта вспомнила о своей матери, которая тренировала детей на украинском языке еще до того, как это стало распространенной тенденцией или законодательным требованием.

Это была внутренняя революция и борьба за то, что было для нее действительно важно,

– отметила теннисистка.

Она добавила, что мама прививала ей любовь к украинскому языку с пеленок. А еще ее мать очень любила Ирину Фарион. Видео с ней она всегда присылала своей дочери. Мама Костюк придерживалась той же позиции, что и Ирина Фарион, – что без языка нет нации.

Что Костюк рассказала именно о русском языке

Костюк отметила, что с детства, разумеется, говорит на украинском языке. Впрочем, делать это в окружении, где преобладает русский язык, было непросто. Во время поездок на турниры со своими сверстниками девушка чувствовала себя "белой вороной", потому что она одна общалась на украинском языке.

Поэтому ей приходилось переходить на русский язык, чтобы не подвергаться травле. И это происходило не только на тренировках или турнирах, но даже в школе.

По словам спортсменки, лучше всего она чувствовала себя во Львове. Там украинский язык звучал повсюду, и она могла свободно говорить на нем на улице, в магазине, в транспорте, не вызывая удивления окружающих. В Киеве же, где родилась и выросла Марта, ситуация была совсем иной.

Каждый раз, когда я уезжала из Львова, я говорила маме, что решила теперь со всеми всегда говорить на украинском языке,

– подчеркнула Костюк.

Впрочем, придерживаться этого на практике было трудно. Давление окружающих и тотальное распространение именно русского языка не способствовали этому.

Ранее Марта Костюк рассказала, что ее мать Талина Бейко штрафует детей за то, что те общаются на русском языке. Так она заботится не только о спортивном развитии своих подопечных, но и о патриотическом воспитании.