В Англии до сих пор продолжают обсуждать скандальное интервью Михаила Мудрика. Там считают, что он сжег мосты со сборной Украины.

Такими мыслями поделился бывший владелец "Кристал Пэлес" Саймон Джордан. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала talkSport.

Что о Михаиле Мудрике сказал Саймон Джордан

Саймон Джордан отметил, что Мудрик сжигает все вокруг. Он пустил под откос свою карьеру в "Челси", провалив допинг-тест, и последствия этого стали для него далеко идущими в клубе.

Он и так не впечатлил после перехода туда, ведь в основном выглядел как кролик, ослепленный светом фар, как для трансфера за 89 миллионов фунтов,

– отметил эксперт.

По его словам, теперь Мудрик сжег мосты и с украинцами, поскольку рассказывает всем, что украинцы, по сути, те, кто подсовывает запрещенные препараты. Дело в том, что как элитный спортсмен ты подпадаешь под принцип строгой ответственности.

Ты сам отвечаешь за то, что попадает тебе в рот,

– подчеркнул Саймон Джордан.

Как он отметил, если у тебя хватает смелости сейчас распускать язык на каждого, кто имеет хоть какой-то авторитет, выступать против Шевченко, который является легендой в Украине, выступать против УАФ, то, безусловно, ты мог бы просто отказаться от этой добавки.

Что Мудрик сказал в своем интервью

Самое главное, о чем сказал Мудрик в своем интервью, – это то, что "свой допинг он получил в сборной Украины". Таким образом, футболист прямо обвинил УАФ и национальную команду в своем провальном допинг-тесте.

Уже после этого он рассказал, что УАФ и лично Андрей Шевченко ему никак не помогали. Президент УАФ, со своей стороны, рассказал, как представители Мудрика просили найти "козла отпущения" в ассоциации.