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Такими мыслями поделился бывший владелец "Кристал Пэлес" Саймон Джордан. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала talkSport.

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Что о Михаиле Мудрике сказал Саймон Джордан

Саймон Джордан отметил, что Мудрик сжигает все вокруг. Он пустил под откос свою карьеру в "Челси", провалив допинг-тест, и последствия этого стали для него далеко идущими в клубе.

Он и так не впечатлил после перехода туда, ведь в основном выглядел как кролик, ослепленный светом фар, как для трансфера за 89 миллионов фунтов– отметил эксперт.

По его словам, теперь Мудрик сжег мосты и с украинцами, поскольку рассказывает всем, что украинцы, по сути, те, кто подсовывает запрещенные препараты. Дело в том, что как элитный спортсмен ты подпадаешь под принцип строгой ответственности.

Ты сам отвечаешь за то, что попадает тебе в рот– подчеркнул Саймон Джордан.

Как он отметил, если у тебя хватает смелости сейчас распускать язык на каждого, кто имеет хоть какой-то авторитет, выступать против Шевченко, который является легендой в Украине, выступать против УАФ, то, безусловно, ты мог бы просто отказаться от этой добавки.

Что Мудрик сказал в своем интервью

Самое главное, о чем сказал Мудрик в своем интервью, – это то, что "свой допинг он получил в сборной Украины". Таким образом, футболист прямо обвинил УАФ и национальную команду в своем провальном допинг-тесте.

Уже после этого он рассказал, что УАФ и лично Андрей Шевченко ему никак не помогали. Президент УАФ, со своей стороны, рассказал, как представители Мудрика просили найти "козла отпущения" в ассоциации.