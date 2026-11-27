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Такими думками поділився колишній власник Крістал Пелес Саймон Джордан. Про це він розповів у етері ютуб-каналу talkSport.

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Яку думку щодо Михайла Мудрика висловив Саймон Джордан

Саймон Джордан зазначив, що Мудрик спалює все навколо. Він пустив під укіс свою кар'єру в Челсі, бо провалив допінг-тест, і наслідки цього стали для нього далекосяжними в клубі.

Він і так не вразив після того, як туди перейшов, адже здебільшого виглядав як кролик, засліплений світлом фар, як для трансферу за 89 мільйонів фунтів– зауважив експерт.

За його словами, тепер Мудрик спалив мости й з українцями, бо розповідає всім, що українці, по суті, ті, хто підсовує заборонені препарати. Факт полягає в тому, що як елітний спортсмен ти підпадаєш під принцип суворої відповідальності.

Ти сам відповідаєш за те, що потрапляє тобі в рота– наголосив Саймон Джордан.

Як він зазначив, якщо в тебе вистачає духу зараз розпускати язика на кожного, хто має хоч якийсь авторитет, іти проти Шевченка, який є легендою в Україні, іти проти УАФ, то, безперечно, ти міг би просто відмовитись від тієї добавки.

Що Мудрик наговорив у своєму інтерв'ю

Найголовніше, про що сказав Мудрик у своєму інтерв'ю – це те, що свій допінг він отримав у збірній України. Тож футболіст прямо звинуватив УАФ і національну команду у своєму проваленому допінг-тесті.

Уже після того він розповів, що УАФ й особисто Андрій Шевченко йому ніяк не допомагали. Президент УАФ зі свого боку розповів, як представники Мудрика просили знайти "цапа-відбувайла" в асоціації.