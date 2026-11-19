Вингер Тоттенхэма Михаил Мудрик дал первое большое интервью за 5 лет. В нем он, в частности, рассказал и о своих отношениях с русскими девушками.

Интервью с футболистом вышло на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Мудрик рассказал об отношениях с двумя россиянками, с которыми его некоторое время связывали.

Какими были отношения Мудрика с россиянками

Мудрик отметил, что он никогда не встречался, в смысле как пара, с бывшей участницей группы "Серебро" Екатериной Кищук. Впрочем, футболист подтвердил, что у него были определенные отношения с российской моделью Виолеттой Грачевой.

Мы с ней дружили. А чтобы прямо отношения. Отношения – это когда, я не знаю, люди, наверное, вместе живут,

– заметил украинец.

Игрок Тоттенхэма добавил, что парой с Грачевой они так и не стали. Впрочем, он подчеркнул, что они обсуждали войну в Украине. По словам Мудрика, она понимала, что происходит.

Она мне свою позицию четко объяснила, поэтому мы и дружили. Если бы она не понимала и ее позиция была совершенно неадекватной, то трудно было бы найти общий язык. Все равно рано или поздно эти разговоры всплывали бы,

– подчеркнул футболист.

Как он отметил, это важная тема. Если в этом вопросе люди не находят общего мнения, то это сложно.

С кем Мудрик находится в отношениях сейчас

Сейчас Мудрик встречается с американской блогершей и моделью Джордин Джонс. Михаил рассказал, что она хорошая девушка, очень позитивная, очень талантливая.

Сейчас мы вместе в отношениях. Мы познакомились через интернет, через инстаграм,

– рассказал Мудрик.

Футболист отметил, что очень важно, чтобы рядом был правильный человек. Человек, с которым ты строишь какие-то отношения, напрямую влияет на тебя и на твои успехи или неудачи в тех или иных сферах. Мудрик называет эти отношения любовью.

Напомним, в этом же интервью Мудрик обвинил УАФ и сборную Украины в своем положительном допинг-тесте. В частности, он рассказал, что в сборной есть нутрициолог, который дает футболистам стаканчик с таблетками.

Также он рассказал о своих эмоциях после того, как узнал о положительном результате допинг-пробы. По словам футболиста, тогда он даже думал "утопить все свои проблемы в алкоголе".