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Інтерв'ю з футболістом вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона". Мудрик розповів про стосунки з 2 росіянками, з якими його певний час пов'язували.

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Якими були стосунки Мудрика з росіянками

Мудрик зазначив, що він ніколи не зустрічався, в сенсі як пара, з колишньою учасницею гурту Serebro Катериною Кищук. Утім футболіст підтвердив, що мав певні стосунки з російською моделлю Віолеттою Грачовою.

Ми з нею дружили. А щоб прям стосунки. Стосунки – це коли, я не знаю, люди, мабуть, разом живуть– зауважив українець.

Гравець Тоттенгема додав, що парою з Грачовою вони так і не стали. Утім він наголосив, що розмови про війну в Україні вони вели. За словами Мудрика, вона розуміла, що відбувається.

Вона мені свою позицію чітко пояснила, тому ми й дружили. Якби вона не розуміла та її позиція була зовсім неадекватною, то важко було б знаходити спільну мову. Усе одно рано чи пізно ці розмови спливали б– підкреслив футболіст.

Як він зазначив, це важлива тема. Якщо в цій темі люди не знаходять спільного погляду – то це важко.

З ким Мудрик перебуває в стосунках зараз

Зараз Мудрик перебуває в стосунках з американською блогеркою-моделлю Джордин Джонс. Михайло розповів, що вона хороша дівчина, дуже позитивна, дуже талановита.

Зараз ми разом у стосунках. Ми познайомились через інтернет, через інстаграм– розповів Мудрик.

Футболіст зауважив, що дуже важливо, щоб поруч була правильна людина. Людина, з якою ти будуєш якісь стосунки, безпосередньо впливає на тебе та на твої успіхи чи невдачі в тих чи інших сферах. Мудрик називає ці стосунки коханням.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Мудрик звинуватив УАФ і збірну України у своєму позитивному допінг-тесті. Зокрема, він розповів, що в збірній є нутриціолог, який дає футболістам стаканчик із таблетками.

Також він розказав про свої емоції після того, як дізнався про позитивну допінг-пробу. За словами футболіста, тоді він навіть думав, аби "втопити всі свої проблеми в алкоголі".