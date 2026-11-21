Михаил Мудрик дал скандальное интервью Дмитрию Гордону, в котором обвинил УАФ и сборную Украины в том, что его допинг-тест оказался положительным. Вот только словам футболиста не поверили даже в Англии.

В частности, бывший владелец Кристал Пэлас, а ныне эксперт TalkSport Саймон Джордан считает, что Мудрик просто хочет снять с себя ответственность. Разговор об украинском футболисте опубликован на YouTube-канале TalkSport.

Что сказал Джордан о высказываниях Мудрика в адрес УАФ

Джордан отметил, что это все бред. Это самооправдательный бред. Мудрик просто пытается переложить ответственность с себя на кого-то другого.

То есть, кто-то прижал его, зажал ему нос и засунул ему это в рот. Это немного похоже на сцену из фильма Марафонец. Это элитные спортсмены, которые сами отвечают за то, что употребляют,

– отметил эксперт.

Он добавил, что, судя по словам Мудрика, получается, что это государственный допинг. Тогда почему никто из других игроков сборной Украины не сдал положительный допинг-тест? Мудрик просто нагло сваливает все на украинского нутрициолога.

Он дурак. Это просто перекрученная версия событий, чтобы снять с Мудрика ответственность, которую он несет. А у него всегда есть выбор,

– подчеркнул Джордан.

По его словам, если для каждого украинского футболиста, еще со времен Шевченко и раньше, фундаментальным требованием является прием набора веществ, то где же тогда другие футболисты, провалившие допинг-тесты в сборной Украины. Как отметил эксперт, это показывает, насколько можно доверять словам Мудрика. Отдельно он обратился к футболисту и сказал, что не верит в такое развитие событий.

Что именно Мудрик рассказал о своем допинге

В интервью Гордону Мудрик рассказал, что допинг он мог получить только в составе сборной Украины. По его словам, в национальной команде есть нутрициолог, который каждому футболисту выдает стаканчик с таблетками, которые тот должен выпить.

Кроме того, в этом же интервью игрок Тоттенхэма запомнился рядом других громких заявлений. В частности, о том, что в сборной Украины плохо организованы процессы. Даже наехал на президента УАФ Андрея Шевченко из-за денег.