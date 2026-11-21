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В частности, бывший владелец Кристал Пэлас, а ныне эксперт TalkSport Саймон Джордан считает, что Мудрик просто хочет снять с себя ответственность. Разговор об украинском футболисте опубликован на YouTube-канале TalkSport.

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Что сказал Джордан о высказываниях Мудрика в адрес УАФ

Джордан отметил, что это все бред. Это самооправдательный бред. Мудрик просто пытается переложить ответственность с себя на кого-то другого.

То есть, кто-то прижал его, зажал ему нос и засунул ему это в рот. Это немного похоже на сцену из фильма Марафонец. Это элитные спортсмены, которые сами отвечают за то, что употребляют– отметил эксперт.

Он добавил, что, судя по словам Мудрика, получается, что это государственный допинг. Тогда почему никто из других игроков сборной Украины не сдал положительный допинг-тест? Мудрик просто нагло сваливает все на украинского нутрициолога.

Он дурак. Это просто перекрученная версия событий, чтобы снять с Мудрика ответственность, которую он несет. А у него всегда есть выбор– подчеркнул Джордан.

По его словам, если для каждого украинского футболиста, еще со времен Шевченко и раньше, фундаментальным требованием является прием набора веществ, то где же тогда другие футболисты, провалившие допинг-тесты в сборной Украины. Как отметил эксперт, это показывает, насколько можно доверять словам Мудрика. Отдельно он обратился к футболисту и сказал, что не верит в такое развитие событий.

Что именно Мудрик рассказал о своем допинге

В интервью Гордону Мудрик рассказал, что допинг он мог получить только в составе сборной Украины. По его словам, в национальной команде есть нутрициолог, который каждому футболисту выдает стаканчик с таблетками, которые тот должен выпить.

Кроме того, в этом же интервью игрок Тоттенхэма запомнился рядом других громких заявлений. В частности, о том, что в сборной Украины плохо организованы процессы. Даже наехал на президента УАФ Андрея Шевченко из-за денег.