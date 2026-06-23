В одном из матчей встретились сборные Иордании и Алжира. О ходе игры, окончательном счете и авторах забитых голов расскажет 24 Канал.

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Иордания – Алжир 1:2

Голы: Аль-Рашдан, 36, – Бенбуали, 69, Гуири, 82

В матче группового этапа ЧМ-2026 сборная Иордании долгое время удерживала минимальное преимущество, однако в итоге уступила Алжиру со счётом 1:2.

Счёт в матче был открыт на 36-й минуте, когда отличился Низар Аль-Рашдан, выведя Иорданию вперёд. Это преимущество сохранялось до середины второго тайма.

Алжир сравнял счёт на 69-й минуте благодаря точному удару Надира Бенбуали, после чего игра обострилась. Победный гол был забит на 82-й минуте: Амин Гуири принес своей команде камбэк и три очка. Эпизод с голом проверялась системой VAR, однако после просмотра арбитр подтвердил гол, нарушений правил выявлено не было.

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На протяжении всего матча Алжир имел игровое преимущество, нанеся 17 ударов по воротам (8 в створ), тогда как Иордания ответила лишь 8 попытками.

Благодаря этой победе Алжир набрал первые 3 очка в группе J и сохранил шансы на выход в плей-офф. Для Иордании это второе поражение подряд (после 1:3 против Австрии), что фактически лишает команду шансов на продолжение борьбы.

Лидерство в группе досрочно обеспечила себе Аргентина. В третьем туре, который состоится 28 июня, Алжир сыграет против Австрии в борьбе за место в 1/16 финала, тогда как Иордания встретится с Аргентиной, пытаясь набрать первые очки на турнире.