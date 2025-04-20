Арсенал с ассистом Зинченко сокрушил "трактористов" из низов АПЛ

В воскресенье, 20 апреля, в Английской Премьер-лиге состоялись матчи 33-го тура. Лондонский Арсенал пожаловал в гости к одному из аутсайдеров первенства Ипсвич Таун.

Ипсвич – Арсенал 0:4

Голы: Троссар, 14, 69, Мартинелли, 28, Нванери, 88

Защитник "канониров" Александр Зинченко с первых минут начал поединок в Ипсвиче. Это было лишь четвертое появление в старте украинского легионера в нынешнем сезоне чемпионата Англии, пишет 24 Канал.

Читайте также Забарный выдал крутой матч в составе Борнмута: команда украинца продолжает борьбу за еврокубки

Первый ассист Зинченко в сезоне

Поединок прошел при полном преимуществе гостей. Подопечные Артеты чувствовали себя на "Портмен Роуд", как дома.

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Форвард "канониров" Троссар с близкого расстояния расстрелял ворота Ипсвича.

В середине первого тайма Арсенал удвоил преимущество. Мартинелли получил великолепный пас от Мерино и пробил мимо голкипера.

Дело было сделано. Однако "канониры" не собирались останавливаться. На 69-й минуте Троссар оформил дубль.

А на 88-й минуте встречи Нванери поставил точку в поединке. В этом эпизоде полузащитнику ассистировал Зинченко. Для украинца этот голевой пас стал первым в сезоне. Ранее Александр отметился голом в Лиге чемпионов в матче против ПСВ (2:2).

Видео ассиста Зинченко

Зинченко отыграл весь поединок. Портал WhoScored поставил ему оценку 7,4 балла, а SofaScored – 7,7 балла.