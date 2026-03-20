Ужас в Иране: 19-летнего спортсмена казнили из-за антиправительственных протестов

Режим аятоллы в Иране впервые приговорил к смертной казни участников массовых протестных акций в январе 2026 года. Среди трех казненных мужчин оказался представитель страны на международных соревнованиях по вольной борьбе.

19-летний Салех Мохаммади был обвинен в убийстве двух полицейских. Верховный Суд страны отклонил апелляцию относительно смертного приговора, поэтому спортсмена повесили в провинции Ком, пишет BBC.

Что известно о казни иранского борца?

Как пишет First Post, Салех Мохаммади считался молодой звездой вольной борьбы. Из-за специфики своей страны он не успел выйти на широкий международный уровень, но успешно соревновался на внутренних турнирах и получил бронзу на международном кубке Сайтиева в российском Красноярске в 2024 году.

Мохаммади был самым молодым в группе из трех мужчин, которых иранские власти приказали казнить за якобы нападение и убийство правоохранителей во время антиправительственных акций неповиновения, которые охватили 180 городов Ирана в январе 2026 года.

Президент США Дональд Трамп предупреждал Иран, что убийство протестующих будет иметь для Тегерана ужасные последствия. Тогда министр иностранных дел исламской республики уверял, что никто не собирается вешать людей. Но после начала операции США и Израиля против Ирана режим решил усилить репрессии.

Правозащитные группы резко осудили казнь спортсмена и других участников митингов.

