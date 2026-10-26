Ирина Дерюгина встретила в Японии одну из своих самых успешных подопечных

Сборная Украины по художественной гимнастике приняла участие в турнире в Японии, где заняла третье место. Команда получила неожиданную поддержку в этой далекой стране.

Посмотреть на выступление наших гимнасток и встретиться со своим тренером из Соединенных Штатов приехала Тамара Ерофеева. Для Ирины Дерюгиной это был приятный сюрприз, пишет 24 Канал.

Дерюгина встретила чемпионку мира

Ерофеева опубликовала в соцсетях очень теплые фотографии в компании своего бывшего тренера Ирины Дерюгиной и ее дочери Ириши Блохиной.

Некоторые связи никогда не разрушаются. Столько воспоминаний и столько любви, которые по-прежнему ощущаются такими же,

– прокомментировала встречу бывшая подопечная Дерюгиной.

При поддержке Ерофеевой наша команда на неофициальном клубном чемпионате мира завоевала бронзу. За "Школу Дерюгиных" на соревнованиях выступали Таисия Онофрийчук, Полина Карика и София Краинская.

Достижения Тамары Ерофеевой

Воспитанница Ирины Дерюгиной успешно выступала на рубеже веков и завоевала в общей сложности 13 медалей чемпионатов мира. Четыре из этих наград были золотыми.

Также Тамара является 12-кратным призёром чемпионатов Европы, четырехкратной чемпионкой Универсиады и участвовала в Олимпийских играх, где заняла шестое место в индивидуальном многоборье.

После завершения карьеры работала в легендарном канадском цирке "Дю Солей", а впоследствии переехала в Соединенные Штаты.