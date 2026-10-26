Ірина Дерюгіна зустріла в Японії одну з найбільш успішних своїх підопічних

Подивитися на виступ наших гімнасток та зустрітися зі своєю тренеркою зі Сполучених Штатів приїхала Тамара Єрофеєва. Для Ірини Дерюгіної це був приємний сюрприз, пише 24 Канал.

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Дерюгіна зустріла чемпіонку світу

Єрофеєва оприлюднила у соцмережах дуже теплі світлини в компанії своєї колишньої тренерки Ірини Дерюгіної та її доньки Іріші Блохіної.

Деякі зв’язки ніколи не руйнуються. Стільки спогадів і стільки любові, які все ще відчуваються такими самими– прокоментувала зустріч експідопічна Дерюгіної.

З підтримкою Єрофеєвої наша команда на неофіційному клубному чемпіонаті світу здобула бронзу. За "Школу Дерюгіних" на змаганнях виступали Таїсія Онофрійчук, Поліна Каріка та Софія Країнська.

Досягнення Тамари Єрофеєвої

Вихованка Ірини Дерюгіної успішно виступала на межі століть і здобула загалом 13 медалей чемпіонатів світу. Чотири з цих нагород були золотими.

Також Тамара є 12-разовою призеркою чемпіонатів Європи, чотириразовою чемпіонкою Універсіади і брала участь в Олімпійських іграх, де посіла шосте місце в індивідуальному багатоборстві.

Після завершення кар'єри працювала в легендарному канадському цирку "Дю Солей", а згодом переїхала до Сполучених Штатів.