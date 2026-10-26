Ирина Дерюгина встретила в Японии одну из своих самых успешных подопечных

Посмотреть на выступление наших гимнасток и встретиться со своим тренером из Соединенных Штатов приехала Тамара Ерофеева. Для Ирины Дерюгиной это был приятный сюрприз, пишет 24 Канал.

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Дерюгина встретила чемпионку мира

Ерофеева опубликовала в соцсетях очень теплые фотографии в компании своего бывшего тренера Ирины Дерюгиной и ее дочери Ириши Блохиной.

Некоторые связи никогда не разрушаются. Столько воспоминаний и столько любви, которые по-прежнему ощущаются такими же– прокомментировала встречу бывшая подопечная Дерюгиной.

При поддержке Ерофеевой наша команда на неофициальном клубном чемпионате мира завоевала бронзу. За "Школу Дерюгиных" на соревнованиях выступали Таисия Онофрийчук, Полина Карика и София Краинская.

Достижения Тамары Ерофеевой

Воспитанница Ирины Дерюгиной успешно выступала на рубеже веков и завоевала в общей сложности 13 медалей чемпионатов мира. Четыре из этих наград были золотыми.

Также Тамара является 12-кратным призёром чемпионатов Европы, четырехкратной чемпионкой Универсиады и участвовала в Олимпийских играх, где заняла шестое место в индивидуальном многоборье.

После завершения карьеры работала в легендарном канадском цирке "Дю Солей", а впоследствии переехала в Соединенные Штаты.