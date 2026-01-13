Почему Дерюгина рассталась с Блохиным: гимнастка назвала причину разрыва с легендой Динамо
- Ирина Дерюгина развелась с Олегом Блохиным после 19 лет брака.
- Известная бывшая гимнастка рассказала о причинах разрыва с легендой Динамо.
Украинская гимнастка Ирина Дерюгина остается одной из самых выдающихся спортсменок в истории. При этом спортсменка запомнилась не только своими выступлениями.
Ирине удалось построить крепкую семью с легендарным футболистом Олегом Блохиным. В 1980 году звездная пара поженилась, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Гордона.
Как сложились отношения с Блохиным?
Через несколько лет у Ирины и Олега родилась дочь Ирина. Пара оставалась вместе аж 19 лет, но в 1999 году стало известно о разводе Дерюгиной с мужем.
При этом они не остались в хороших отношениях друг с другом. Ирина рассказала, почему решила завершить отношения с Блохиным и что разрушило их брак.
"Я полюбила Олега, у нас были чувства и все хорошо. Я 19 лет с ним прожила и ради него звезды снимала. Почему развелись? У него родились дети. А я не могла оставить гимнастику. Это была моя инициатива по разводу. У Олега был сложный характер. Он обязательно должен был спать днем. Это давало сложности. Это уже прошло и ушло", – рассказывает Дерюгина.
Расставались по-разному, бывало и плакали. Все было. Держать это все эмоционально было трудно. Каждый человек в какой-то момент что-то себе позволяет и поэтому что-то пошло не так. В какой-то момент я жалела из-за развода. Возможно, не хватило выдержки, возможно, ума. В семье должны давать друг другу что-то. Мне тоже хотелось что-то получать, но у меня этого не было,
– подытожила бывшая спортсменка.
Отметим, что в начале XXI века Блохин начал новые отношения. Он женился на женщине по имени Анжела, которая не является медийным лицом. В этом браке у легенды Динамо родилось двое детей.
Дочь Анна родилась в 2000 году, а Екатерина – в 2002-м. В свою очередь дочь от его брака с Дерюгиной Ирина Блохина стала известной гимнасткой и работала на телевидении во время Евро-2012, когда Блохин тренировал сборную Украины.
Как сложилась карьера Ирины Дерюгиной?
- Ирина является уроженкой Киева и выросла в спортивной семье. Ее отцом был олимпийский чемпион Иван Дерюгин, тогда как мать Альбина тренировала художественную гимнастку.
- Дерюгина училась в Национальной высшей балетной школе, а позже – в Киевском институте физической культуры. За время своих выступлений Ирина неоднократно становилась чемпионкой СССР, Европы и мира.
- Более того, гимнастке принадлежит историческое достижение для СССР. Она была единственной в истории страны, кто дважды становился чемпионкой мира – в 1977 и 1979 годах.
- После завершения карьеры Ирина вместе со своей мамой Альбиной основали "Школу Дерюгиных". Там она работала тренером, а сейчас бывшая спортсменка является президентом Федерации художественной гимнастики Украины, сообщает сайт UGF.