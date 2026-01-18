Она не профессионал, Дерюгина сделала откровенное заявление о россиянке Винер
- Ирина Дерюгина заявила, что Ирина Винер не была профессиональным тренером, поскольку копировала украинцев.
- Дерюгина считает, что Винер была организатором, а не профессионалом, и что соперничество между ними частично было из-за того, что Украина была раздражителем для Винер.
Недавно Ирина Дерюгина высказалась относительно Ирины Винер. Президент Украинской федерации гимнастики поделилась тем, какой была россиянка в роли тренера.
Кроме того, Дерюгина рассказала о соперничестве между Украиной и Россией в гимнастике. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Дмитрия Гордона.
Что Дерюгина сказала о Винер?
Выдающаяся украинская гимнастка заявила, что Винер не поставила ни одного вольного упражнения и ни одной музыки за свою карьеру. По словам Дерюгиной, российский тренер просто копировала все, что делали украинцы, а деньги получала от "Газпрома".
Однако президент Украинской федерации гимнастики отметила, что Винер очень любила свое дело. Однако в конце концов Дерюгина не считает ее профессиональным тренером.
Она была матерью в своей гимнастике для россиян. Винер болела за то, что она делала. Для меня она не профессионал, а просто организатор. Она все время хотела быть лучше, чем мы, а Украина это для нее раздражитель. Поэтому мы соревновались,
– сказала Дерюгина.
Ранее Дерюгина откровенно высказалась о своем отношении к россиянам. Выдающаяся украинская гимнастка презирает их.
"Я их считаю зверями. Не могу вообще их видеть ни под каким соусом. Мы не общаемся, не здороваемся, никакого контакта", – цитирует Дерюгину gordonua.
Что известно об Ирине Винер?
Российский тренер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде, что в Узбекистане. А с 11 лет Винер занималась художественной гимнастикой в Ташкенте под руководством Лилии Петровой и Элеоноры Сумароковой.
В 1969 году она окончила Узбекский государственный институт физической культуры в Ташкенте. А с 1972 по 1992 года Винер работала тренером местной сборной, а также национальной команды страны.
В 1992 году она вышла замуж за российского бизнесмена Алишера Усманова. В том же году стала тренером Центра олимпийской подготовки, а в 2001 возглавила сборную России по художественной гимнастике.
С 2008 Винер стала президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики. Ее дважды переизбирали в 2016 и 2020 годах.
В феврале 2012 года ее зарегистрировали как доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина, который в то время был премьер-министром карьеры. В 2016 году также ее избрали в Высший совет партии "Единая Россия".