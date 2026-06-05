"Юниорки оказались со стальными яйцами": Дерюгина прокомментировала возвращение россиян на Евро

В болгарской Варне завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике, который был омрачен возвращением в полноценном статусе россиянок и белорусок. Главный тренер и президент федерации Ирина Дерюгина рассказала, что пришлось пережить нашей команде.

Девушки выходили на подиум вместе с представительницами страны, которая ежедневно убивает украинцев. В интервью "Трибуне" Дерюгина отметила, что вели себя и держались ее воспитанницы очень достойно.

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Как Дерюгина отреагировала на чемпионат Европы с россиянами и белорусками?

Выдающийся тренер отметила, что допуск россиянок и белорусок был полностью незаконным: решение принимал только исполком европейской федерации, без собрания Ассамблеи и утверждения компетентным большинством. Так что само участие страны-агрессора и ее сателлита было юридически нелигитимным.

Дерюгина также обратила внимание на сомнительное судейство, которое позволило Софии Ильтеряковой получить золото в упражнениях с обручем. По словам президента федерации, судьи почему-то "не заметили", что гимнастка сделала два одинаковых риска, и второй элемент не должен был быть ей засчитан.

4 года, пока их не было, все происходило гораздо спокойнее, правильнее. Международная федерация очень много делала для стабилизации судейства. Там, где появляются россияне, там всегда пахнет плохо,

– добавила Дерюгина.

Что сказала Дерюгина о поведении украинских гимнасток?

На наших девушек в Варне оказывалось бешеное давление: россияне решили воспользоваться лояльностью к ним контрольных органов и привезли в болгарский город огромную делегацию, еще и начали массово скупать билеты.

Дерюгина рассказала возмутительный факт: родителям украинских спортсменок, которые приехали из Украины поболеть за дочерей, организаторы написали письмо с просьбой поменяться местами – а оказалось, что это было нужно для россиян.

Психологически было очень тяжело: лидера сборной Таисию Онофрийчук, по словам Дерюгиной, удалось стабилизировать лишь к третьему дню чемпионата. Она стала единственной из взрослой команды, кто получил медаль – бронзу в многоборье.

Зато порадовали тренера юниорки – и не только добытыми наградами.

Мы настолько были выжаты, спали здесь по 2 часа. На детях это тоже отражалось. Но наши юниорки оказались со стальными яйцами. Умнички. Они так красиво на награждении повели себя,

– поделились Дерюгина, комментируя то, что гимнастки закрыли на пьедестале глаза и уши.

Руководительница федерации надеется, что к чемпионату мира команда подойдет в лучшей форме.