По словам Дерюгиной, решение допустить представительниц страны-агрессора к чемпионату Европы в Болгарии под флагом и с национальным гимном не имело юридической силы. Поэтому результаты гимнасток из России могут быть аннулированы, пишет "Суспильне Спорт".

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Почему россиянок и белорусок могут дисквалифицировать с Евро уже после соревнований?

Президент федерации напоминает о позиции украинской стороны, обнародованной сразу после того, как международная организация World Gymnastics приняла позорное решение о восстановлении россиян в правах.

Если отстранение российских и белорусских гимнасток произошло с согласия конгресса, то есть органа, в котором представлены все национальные ассоциации, то восстановление стало результатом заседания исполкома, который не был уполномочен предпринимать такие шаги.

Поэтому уже 29 июня, когда состоится Ассамблея национальных гимнастических федераций, справедливость может быть восстановлена, если большинство выступит против самовольных действий исполкома.

При таком сценарии, как говорит Ирина Дерюгина, не исключено даже аннулирование результатов россиянок и белорусок на чемпионате Европы, который состоялся в болгарской Варне, и лишение их всех медалей.

В пользу этого говорит ещё один процедурный нюанс: жеребьёвка Евро проходила с учётом "нейтральных" спортсменок, а вот выступать затем допустили уже гимнасток с полноценным статусом. Это тоже нарушение, которое влечёт за собой дисквалификацию.

Как выступили россиянки и украинки на Евро-2026 по художественной гимнастике?

В общем медальном зачёте чемпионата Европы победили хозяйки соревнований — болгарки, завоевавшие 4 золотые и 4 серебряные медали.

Россия заняла четвертое место: 2 золота, 4 серебра и 3 бронзы. У белорусок на шесть медалей меньше, но у них есть 1 золото, поэтому они и занимают 5-е место в зачете.

Украина завершила соревнования на 7-м месте без золотых медалей, но с 2 серебряными и 2 бронзовыми.