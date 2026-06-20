За словами Дерюгіної, рішення допустити представниць країни-агресора до чемпіонату Європи в Болгарії під прапором та з національним гімном не мало юридичної сили. Тож результати гімнасток з Росії можуть бути анульовані, пише Суспільне Спорт.

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Чому росіянок і білорусок може бути дискваліфіковано з Євро вже після змагань?

Президентка федерації нагадує позицію української сторони, оприлюднену одразу після того, як міжнародна організація World Gymnastics ухвалила ганебне рішення про відновлення росіян у правах.

Якщо відторонення російських і білоруських гімнасток відбулося зі згоди конгресу, тобто органу, в якому представлені усі національні асоціації, то повернення стало результатом засідання виконкому, який не був уповноважений робити такі кроки.

Тому вже 29 червня, коли відбудеться Асамблея національних гімнастичних федерацій, справедливість може бути відновлена, якщо більшість виступлять проти самовільних дій виконкому.

За такого сценарію, як говорить Ірина Дерюгіна, не виключено навіть анулювання результатів росіянок та білорусок на чемпіонаті Європи, який відбувся у болгарській Варні, та позбавлення їх усіх медалей.

На користь цього говорить ще один процедурний нюанс: жеребкування Євро відбувалося з урахуванням "нейтральних" спортсменок, а от виступати потім допустили вже гімнасток у повноцінному статусі. Це теж порушення, яке тягне на дискваліфікацію.

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У загальному медальному заліку чемпіонату Європи перемогли господарки болгарки, які здобули 4 золоті та 4 срібні нагороди.

Росія стала четвертою: 2 золота, 4 срібла і 3 бронзи. На шість медалей менше у білорусок, але в них є 1 золото, тому й 5-та позиція у заліку.

Україна завершила змагання 7-ою без золотих нагород, але з 2 сріблами та 2 бронзами.