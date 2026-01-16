"Они все общаются": Дерюгина сделала печальное заявление об отношении к россиянам
- Ирина Дерюгина отметила, что украинские спортсмены не контактируют с россиянами на международных соревнованиях, но иностранные спортсмены имеют другое отношение.
- Дерюгина выразила мнение, что иностранцы не осознают опасность, которую представляет Россия, и не понимают ситуации в Украине.
Ирина Дерюгина является президентом Украинской федерации гимнастики, а также является владелицей спортивного клуба "Школа Дерюгиных". Она часто ездит за границу по делам и на различные соревнованиях.
Дерюгина рассказала о том, как относятся к россиянам за рубежом на клубных соревнованиях за рубежом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Дмитрия Гордона.
Читайте также Ее дочь живет в Америке: российскую олимпийскую чемпионку заподозрили в вербовке со стороны США
Как относятся к россиянам за рубежом?
По словам Дерюгиной, они не общаются и не контактируют с россиянами. Однако у иностранных спортсменов другое отношение к враждебным атлетам.
Нет, даже не пытаются подойти к нам, но к ним подходит весь мир. Они все общаются. А мы – нет, с ними общаются все. Вот сейчас итальянцы взяли российского тренера,
– сказала Дерюгина.
Она также рассказала, что иностранцы не осознают, какой на самом деле опасной является Россия.
"Они не понимают ничего. Они вообще этого не понимают, что происходит у нас. Они не могут даже себе представить, что если нас не хватит, то это их коснется. Пойдут к ним. Они этого не понимают", – добавила она.
Какое отношение у Дерюгиной к россиянам?
Недавно она также высказалась о личном отношении к россиянам. Она не скрыла свое пренебрежение к представителям враждебной страны.
"Я их считаю зверями. Не могу вообще их видеть ни под каким соусом. Мы не общаемся, не здороваемся, никакого контакта", – цитирует Дерюгину gordonua.
Что еще Дерюгина говорила о россиянах?
Президент Украинской федерации гимнастики ранее рассказала о том, как улучшился этот вид спорта после отстранения россиян. По ее мнению, художественная гимнастика только очистилась.
Также Дерюгина призналась, что ей написали Алина Кабаева и Ирина Винер в начале полномасштабного вторжения России в Украину. По ее словам они продемонстрировали недостаток мозгов.