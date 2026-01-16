"Они все общаются": Дерюгина сделала печальное заявление об отношении к россиянам

Ирина Дерюгина является президентом Украинской федерации гимнастики, а также является владелицей спортивного клуба "Школа Дерюгиных". Она часто ездит за границу по делам и на различные соревнованиях.

Дерюгина рассказала о том, как относятся к россиянам за рубежом на клубных соревнованиях за рубежом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Дмитрия Гордона.

Как относятся к россиянам за рубежом?

По словам Дерюгиной, они не общаются и не контактируют с россиянами. Однако у иностранных спортсменов другое отношение к враждебным атлетам.

Нет, даже не пытаются подойти к нам, но к ним подходит весь мир. Они все общаются. А мы – нет, с ними общаются все. Вот сейчас итальянцы взяли российского тренера,

– сказала Дерюгина.

Она также рассказала, что иностранцы не осознают, какой на самом деле опасной является Россия.

"Они не понимают ничего. Они вообще этого не понимают, что происходит у нас. Они не могут даже себе представить, что если нас не хватит, то это их коснется. Пойдут к ним. Они этого не понимают", – добавила она.

Какое отношение у Дерюгиной к россиянам?

Недавно она также высказалась о личном отношении к россиянам. Она не скрыла свое пренебрежение к представителям враждебной страны.

"Я их считаю зверями. Не могу вообще их видеть ни под каким соусом. Мы не общаемся, не здороваемся, никакого контакта", – цитирует Дерюгину gordonua.

Что еще Дерюгина говорила о россиянах?