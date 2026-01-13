Это же касается и художественной гимнастики. Легендарная Ирина Дерюгина рассказала, как отстранение России повлияло на развитие этого вида спорта, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дмитрия Гордона.
Что сказала Дерюгина об отстранении россиян?
Президент Федерации гимнастики Украины заявила, что за период отсутствия представителей России на международных турнирах значительно улучшилась ситуация с судейством. Она намекнула, что россияне систематически поощряли характерную для себя коррупцию.
Я могу сказать, что за эти четыре года таких вещей, которые были до этого, не было. Это было ужасно! Деньги? Подкуп? Я не хочу говорить. Потом мне начнут рассказывать, что могут наказать. Я не хочу об этом говорить. Но я хочу сказать, что судейство за это время, что не было россиян на международной арене, стало лучше,
– сказала Дерюгина.
Отметим, что ранее в России обвинили Дерюгину и Украину в "международном терроризме".
Что еще сказала Дерюгина в интервью Гордону?
Четырехкратная победительница мировых первенств, в частности, рассказала о своих отношениях с бывшим мужем Олегом Блохиным.
Она призналась, что была инициатором развода с легендой футбола, с которым прожила почти 20 лет.
Также президент Федерации гимнастики Украины заявила, что Блохин "сделал очень больно" их дочери и не общается с внуками.