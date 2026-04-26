Скандал на Евро: чиновник набросился на украинскую чемпионку из-за отказа от фото с россиянкой

Скандал вспыхнул прямо во время церемонии награждения на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Поступок украинки вызвал волну поддержки, но одновременно жесткую критику со стороны руководства федерации.

Ирина Домбровская устроила громкий демарш на континентальном первенстве в Батуми – и сразу оказалась под давлением функционера. Президент EWF резко отреагировал на ее отказ фотографироваться с россиянкой, сообщил на своей странице в инстаграме тренер сборной Украины Дмитрий Сухоцкий.

Что известно о ситуации?

Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская, которая завоевала на соревнованиях в Грузии три бронзовые медали, отказалась делать традиционное совместное фото с представительницей России после завершения соревнований. Она демонстративно покинула подиум, не став рядом с соперницей.

Подобные случаи уже случались ранее: украинские атлеты неоднократно игнорировали россиян даже под "нейтральным" статусом. В частности, каратистка София Элий после победы на Евро также отказалась от фото и оставила пьедестал, пишет sport.nv.ua.

Реакция президента федерации

Однако на этот раз ситуация получила продолжение. Президент Европейской федерации тяжелой атлетики Астрит Хасани резко раскритиковал украинку и сделал ей замечание за такой поступок.

Функционер фактически "набросился" на спортсменку за нарушение протокола и отказ от совместной церемонии с россиянкой.

Государственный тренер сборной Украины Дмитрий Сухоцкий опубликовал видео, на котором 39-летний косовар обращается к Домбровской.

Это неприемлемо, потому что спорт вне политики в нашей организации. Спасибо большое,

– добавил Хасани.

Сухоцкий подчеркнул, что действия спортсменки не сопровождались демонстрациями или нарушениями регламента. По его словам, поведение было сдержанным и корректным, а действующие правила не обязывают участников церемонии участвовать в совместной фотосессии.

По информации "Obozrevatel", осенью прошлого года Хасани направил открытое письмо президенту МОК Кирсти Ковентри с предложением отменить нейтральный статус для спортсменов из России и Беларуси.