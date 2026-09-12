В столице Венгрии впервые проходит Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике, в который попадает лишь ограниченный круг лучших спортсменов. После шестого места в секторе для прыжков в высоту об своих впечатлениях для сайта"Суспильне Спорт" рассказала Ирина Геращенко.

Что сказала Геращенко после Абсолютного чемпионата мира

Наша спортсменка сумела преодолеть высоты 1,86 м, а также 1,91 м. Однако после трех неудачных попыток с планкой высотой 1,95 м Геращенко разделила шестое место с еще двумя атлетками.

Я совершила достаточное количество прыжков. Что я взяла со второй попытки вместо 1,96 м, я, к сожалению, не взяла 1,95 м. Будем делать выводы на следующий сезон, потому что сейчас мне не хочется об этом думать. Наверное, нужно более технично отработать, чтобы прыжки были классическими,

– сказала Ирина Геращенко.

Главный приз выиграла Ярослава Магучих, которой покорилась высота в 1,99 м.

Что известно об Ирине Геращенко

Для 31-летней киевлянки текущий сезон был первым после рождения дочери. В 2026 году Геращенко трижды завоевывала серебряные медали на этапах Бриллиантовой лиги.

В конце августа, в Цюрихе, ей впервые за три года удалось преодолеть два метра. Тогда на этапе Бриллиантовой лиги она уступила лишь австралийке Николе Олислагерс.

Самым большим достижением Ирины является "бронза" Олимпиады в Париже-2024.