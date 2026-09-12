В угорській столиці вперше відбувається Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики, куди потрапляє лише обмежене коло найкращих спортсменів. Після шостого місця у секторі для стрибків у висоту про свої враження для сайту "Суспільне Спорт" розповіла Ірина Геращенко.

Що сказала Геращенко після Абсолютного чемпіонату світу

Наша спортсменка зуміла подолати висоти 1.86 м, а також 1.91 м. Проте, після трьох не вдач з планкою заввишки 1.95 м, Геращенко розділила шосту сходинку зі ще двома атлетками.

Я зробила достатню кількість стрибків. Те, що брала з другої спроби, замість 1.96 м, я, на жаль, не взяла 1.95 м. Будемо робити висновки на наступний сезон, бо зараз мені не хочеться про це думати. Напевно, треба більш технічно відпрацювати для того, щоб були класичні стрибки,

– сказала Ірина Геращенко.

Головний приз виграла Ярослава Магучіх, якій підкорилась висота у 1.99 м.

Що відомо про Ірину Геращенко

Для 31-річної киянки поточний сезон був першим після народження доньки. У 2026-му Геращенко тричі здобувала срібні нагороди етапів Діамантової ліги.

Наприкінці серпня, у Цюриху, їй вперше за три роки підкорились два метри. Тоді на етапі Діамантової ліги вона поступилась лише австралійці Ніколі Оліслагерс.

Найбільшим досягненням Ірини є "бронза" Олімпіади у Парижі-2024.