Снималась в Голливуде, не общается с отцом: как сложилась судьба дочери Блохина и Дерюгиной

Звездный брак футболиста Олега Блохина и гимнастки Ирины Дерюгиной завершился драматическим разводом. Их единственная дочь Ирина Блохина долгое время пробовала себя в музыке и на телевидении, но в конце концов продолжила дело матери.

В семье девочку с малого возраста начали называть Иришей – так она просит обращаться к ней до сих пор. 24 Канал узнал, чем занималась и в чем преуспела Ириша Блохина.

Что известно о дочери Блохина и Дерюгиной?

Как указано в Википедии, Ирина Блохина с детства занималась различными видами спорта, но мечтала о карьере в шоу-бизнесе. Попав в США в конце 90-х годов, она начала посещать школу актерского мастерства, получила стипендию на музыкальном конкурсе.

Вскоре Ириша даже дебютировала в Голливуде: сыграла несколько эпизодических ролей в фильмах и сериалах. Например, ее можно увидеть в фильме "Пульт" с известным комиком Адамом Сэндлером.

Под сценическим псевдонимом Ireesha дочь легендарных спортсменов начала записывать музыку, выпустила несколько альбомов.

Параллельно Блохина разрабатывала хореографию для украинских гимнасток, способствовала тому, что Gala-выступления появились как обязательная часть программы международных соревнований.

Как Ириша Блохина стала известной в Украине?

В 2011 году Ириша вернулась из США в Украину и стала тренером олимпийской команды по художественной гимнастике. А уже через год о дочери легенды Динамо узнали все футбольные болельщики страны: Блохина стала ведущей проекта "Великий футбол" на канале "Украина" во время Евро-2012 в паре с Александром Денисовым.

Ирина Блохина с Ольгой Сумской во время работы на проекте "Великий футбол" /фото ukrnews

Дальнейшую карьеру Ириша все же решила посвятить в первую очередь спорту. Была тренером олимпийского призера Анны Ризатдиновой, воспитывала новое поколение гимнасток в Школе Дерюгиных, за что была удостоена Ордена Княгини Ольги от Президента Украины в 2019 году.

А в прошлом году именно под руководством Блохиной украинки стали чемпионками мира в командных соревнованиях в упражнениях с тремя мячами и двумя обручами, напоминает Общественное Спорт.



Ирина Блохина реагирует на оценку команды Украины по гимнастике в групповых упражнениях / фото из инстаграма

Как сложилась семейная жизнь Ирины Блохиной?

Ириша вышла замуж за бизнесмена Алексея Брынзака, сына бывшего главы Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака. Они воспитывают двух дочерей.



Ириша Блохина с мужем Алексеем Брынзаком / фото из инстаграма

Ирина Дерюгина рассказала, что считает недостойным поведение в отношении дочери своего бывшего мужа Олега Блохина. Оказалось, что легендарный экс-футболист и тренер не общается с Иришей и даже не знаком с одной из своих внучек.