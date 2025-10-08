История матчей между сборными Украины и Исландии насчитывает пять игр, в которых нашей команде всегда было тяжело добыть результат. Тем не менее баланс встреч пока в нашу пользу.

Сборная Украины готовится к сверхважным матчам в отборе на ЧМ-2026. Первым октябрьским соперником "сине-желтых" станет сборная Исландии, которая считается главным конкурентом в борьбе за второе место в группе, сообщает 24 Канал.

Для нашей команды это будет шестая встреча с островитянами. Каждая из пяти прошлых игр далась непросто для нашей команды, но статистика все же на стороне Украины – 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Вспоминаем, как это было.

ОТБОР НА ЕВРО-2000

31 марта 1999 года . Украина – Исландия 1:1 (Ващук, 59 – Л. Сигурдссон, 66)

. Украина – Исландия (Ващук, 59 – Л. Сигурдссон, 66) 8 сентября 1999 года. Исландия – Украина 0:1 (Ребров, 43 пен)

Первые противостояния команд состоялось в 1999 году в рамках отбора на Евро-2000. Тогда в Киеве команды расписали ничью (1:1), а с нашей стороны точным ударом отметился Владислав Ващук.

Зато получить непростую победу удалось на выезде. Единственный гол в Рейкьявике забил с пенальти Сергей Ребров, который сейчас тренирует национальную команду. В итоге исландцы стали четвертыми в группе, а Украина со второго места вышла в стыковые матчи.

ОТБОР НА ЧМ-2018

5 сентября 2016 года . Украина – Исландия 1:1 (Ярмоленко, 41 – Финбогассон, 6)

. Украина – Исландия (Ярмоленко, 41 – Финбогассон, 6) 5 сентября 2017 года. Исландия – Украина 2:0 (Г. Сигурдссон, 47, 66)

Следующая встреча с Исландией состоялась почти через 20 лет. Команды попали в одну группу квалификации на чемпионат мира-2018. Это были первые матчи Украины под руководством Андрея Шевченко.

В Киеве "сине-желтым" снова не удалось одержать победу – 1:1. На ранний гол Финбогассона точным выстрелом ответил Ярмоленко. Причем "сине-желтые" имели все шансы вырвать три очка, но под занавес матча Коноплянка промахнулся с пенальти.

А вот на выезде на этот раз нашу команду постигла неудача. Украинцы уступили со счетом 0:2 и остались в конце концов без путевки на Мундиаль. В свою очередь Исландия выиграла группу.

ОТБОР НА ЕВРО-2024

26 марта 2024 года. Украина – Исландия 2:1 (Цыганков, 54, Мудрик, 84 – Гудмундссон, 30)

Впрочем год назад "сине-желтым" удалось взять реванш у островитян. Команды сошлись в финале плей-офф за путевку на Евро-2024. Игра была номинально домашней для нашей команды, но из-за военного положения проводилась в польском Вроцлаве.

Исландцы вышли вперед в первом тайме после супервыстрела Гудмундссона. Однако подопечные Реброва контролировали мяч и дожали соперника во втором тайме.

Сначала Цыганков реализовал контратаку, а под занавес встречи решающий мяч забил Мудрик и вывел Украину на чемпионат Европы. И вот теперь "сине-желтых" ждет новый сверхважный матч против Исландии.

