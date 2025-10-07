В пятницу, 10 октября, сборная Украины проведет матч в рамках отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. В третьем туре квалификационного раунда соперником "сине-желтых" станет Исландия.

Это будет выездной поединок для подопечных Сергея Реброва в Рейкьявике. Своими ожиданиями от предстоящей игры поделился бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич, сообщает 24 Канал со ссылкой на Meta.

Читайте также Футболист сборной Украины забил дебютный гол в США: видео взятия ворот

Исландия – Украина: какой прогноз дал Маркевич?

По мнению опытного специалиста, этот матч может иметь ключевое значение для "сине-желтых". Он считает, что поражение лишит Украину шансов отобраться на чемпионат мира, но прогнозирует, что худшего сценария в этом поединке команда Реброва сможет избежать.

Если мы проиграем, то о выходе на чемпионат мира сборной Украины можно будет забыть. В случае ничьей шансы еще останутся. А победа сделает нашу команду фаворитом в борьбе за второе место, которое выводит в плей-офф. И, на мой взгляд, тогда все решится в ноябре, опять-таки, в поединке против той же Исландии. Результат? Счет, наверное, не скажу, но, думаю, будет ничья,

– сказал Маркевич.

Отметим, что на октябрьские матчи Сергей Ребров внес в заявку сборной Украины 25 игроков. Однако впоследствии УАФ сообщила о двух изменениях – был довызван вингер Полесья Владислав Велетень, а травмированного Александра Зубкова заменил Олег Очеретько.

Заявка сборной Украины на матчи октября

Вратари : Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Георгий Бущан (Полесье).

: Анатолий Трубин (Бенфика), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Георгий Бущан (Полесье). Защитники : Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье).

: Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье). Полузащитники : Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – Динамо), Георгий Судаков (Бенфика), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (оба – Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Велетень (все – Полесье), Виктор Цыганков (Жирона), Руслан Малиновский (Дженоа).

: Егор Ярмолюк (Брентфорд), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Назар Волошин (все – Динамо), Георгий Судаков (Бенфика), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (оба – Шахтер), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Владислав Велетень (все – Полесье), Виктор Цыганков (Жирона), Руслан Малиновский (Дженоа). Нападающие : Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).

: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона). Резерв: Руслан Нещерет, Александр Пихаленок (оба – Динамо), Дмитрий Крыськив (Шахтер), Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Максим Таловеров (Сток Сити).

Напомним, что накануне Мирон Маркевич поделился мыслями о кризисе в Динамо, которое в четырех матчах кряду сыграло вничью в УПЛ. Он считает, что "там нет порядка внутри коллектива".

Что известно о выступлениях Украины в отборе на ЧМ-2026?