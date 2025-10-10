В субботу, 10 октября, сборная Украины по футболу проводит свой матч 3-го тура отбора на чемпионат мира-2026. Следить за ходом событий в выездном поединке против Исландии можно непосредственно на сайте 24 Канала.

Команда Сергея Реброва проведет выездную игру против Исландии на стадионе с очень сложным названием "Лаугардальсвьоллур", что в Рейкьявике. Начало встречи – в 21:45 (по киевскому времени), сообщает 24 Канал.

Почему Украине нужно побеждать Исландию?

Команда Сергея Реброва не слишком удачно стартовала в отборе на Мундиаль. В первом туре "сине-желтые" довольно прогнозируемо уступили сборной Франции 0:2. Зато в следующем туре украинские болельщики ждали увидеть первую победу в квалификации на ЧМ-2026. Но не случилось, как думалось. Украина сенсационно не смогла переиграть Азербайджан, расписав ничью 1:1. И это после того, как азербайджанская сборная была разгромлена 0:5 Исландией.

Сейчас автором единственного гола в составе Украины в отборе на ЧМ-2026 является Георгий Судаков, который недавно выступает за лиссабонскую Бенфику.

Исландия, следующий соперник украинской команды, кроме победы над Азербайджаном также имеет поражение от Франции 1:2.

Перед третьим туром именно Франция, которая является фаворитом квартета, возглавляет группу "D" (6 баллов). Исландия с 3 очками идет второй, а Украина – третья (один пункт). Замыкает группу Азербайджан, у которого тоже один балл.

К слову, накануне матча против Исландии защитник "сине-желтых" Виталий Миколенко обратился к болельщикам сборной. Оборонец Эвертона попросил поддержать их в поединке в Рейкьявике.

"Болельщикам хочу пожелать терпения. Не буду говорить, мол, поддерживайте нас, вы должны нас поддерживать. Кто-то уже не хочет поддерживать, много критики выливает. И это нормально, потому что после некоторых матчей мы этого заслуживаем. Если можете – болейте за нас", – сказал Миколенко в комментарии ВЗБІРНА.

Где смотреть матч Исландия – Украина?

Традиционно за матчем сборной Украины можно будет следить на медиасервисе MEGOGO. Осуществить просмотр игры главной команды страны можно будет по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S".

Также матч Исландия – Украина будет доступен бесплатно. Его покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях. Комментаторами матча станут Вадим Скичко и Виталий Волочай.

За час до начала поединка в Рейкьявике начнется аналитическая студия, ведущим которой будет Вадим Шевякин. Приглашенными гостями студии станут – бывший футболист сборной Украины Александр Головко и футбольный аналитик Андрей Колесник.

Онлайн-трансляция матча Исландия – Украина