Ісландія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на ЧС-2026
- Збірна України з футболу грає виїзний матч проти Ісландії в рамках відбору на ЧС-2026 на стадіоні "Лаугардальсвьоллур" в Рейк'явіку; початок о 21:45 за київським часом.
- Матч можна переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 та кабельних мережах.
У суботу, 10 жовтня, збірна України з футболу проводить свій матч 3-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Стежити за перебігом подій у виїзному поєдинку проти Ісландії можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.
Команда Сергія Реброва проведе виїзну гру проти Ісландії на стадіоні із дуже складною назвою "Лаугардальсвьоллур", що у Рейк'явіку. Початок зустрічі – о 21:45 (за київським часом), повідомляє 24 Канал.
До теми Відбір на ЧС-2026: розклад матчів, результати та турнірна таблиця
Чому Україні потрібно перемагати Ісландію?
Команда Сергія Реброва не надто вдало стартувала у відборі на Мундіаль. У першому турі "синьо-жовті" доволі прогнозовано поступились збірній Франції 0:2. Натомість у наступному турі українські уболівальники чекали побачити першу перемогу у кваліфікації на ЧС-2026. Але не сталось, як гадалось. Україна сенсаційно не змогла переграти Азербайджан, розписавши нічию 1:1. І це після того, як азербайджанська збірна була розгромлена 0:5 Ісландією.
Наразі автором єдиного голу у складі України у відборі на ЧС-2026 є Георгій Судаков, який віднедавна виступає за лісабонську Бенфіку.
Ісландія, наступний суперник української команди, окрім перемоги над Азербайджаном також має поразку від Франції 1:2.
Перед третім туром саме Франція, яка є фаворитом квартету, очолює групу "D" (6 балів). Ісландія із 3 очками йде другою, а Україна – третя (один пункт). Замикає групу Азербайджан, у якого теж один бал.
До слова, напередодні матчу проти Ісландії захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко звернувся до уболівальників збірної. Оборонець Евертона попросив підтримати їх у поєдинку в Рейк'явіку.
"Уболівальникам хочу побажати терпіння. Не говоритиму, мовляв, підтримуйте нас, ви повинні нас підтримувати. Хтось уже не хоче підтримувати, багато критики виливає. І це нормально, тому що після деяких матчів ми цього заслуговуємо. Якщо можете – вболівайте за нас", – сказав Миколенко у коментарі ВЗБІРНА.
Де дивитись матч Ісландія – Україна?
Традиційно за матчем збірної України можна буде стежити на медіасервісі MEGOGO. Здійснити перегляд гри головної команди країни можна буде за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S".
Також матч Ісландія – Україна буде доступний безкоштовно. Його покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах. Коментаторами матчу стануть Вадим Скічко та Віталій Волочай.
За годину до початку поєдинку у Рейк'явіку розпочнеться аналітична студія, ведучим якої буде Вадим Шевякін. Запрошеними гостями студії стануть – колишній футболіст збірної України Олександр Головко та футбольний аналітик Андрій Колісник.
Онлайн-трансляція матчу Ісландія – Україна