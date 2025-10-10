У суботу, 10 жовтня, збірна України з футболу проводить свій матч 3-го туру відбору на чемпіонат світу-2026. Стежити за перебігом подій у виїзному поєдинку проти Ісландії можна безпосередньо на сайті 24 Каналу.

Команда Сергія Реброва проведе виїзну гру проти Ісландії на стадіоні із дуже складною назвою "Лаугардальсвьоллур", що у Рейк'явіку. Початок зустрічі – о 21:45 (за київським часом), повідомляє 24 Канал.

Чому Україні потрібно перемагати Ісландію?

Команда Сергія Реброва не надто вдало стартувала у відборі на Мундіаль. У першому турі "синьо-жовті" доволі прогнозовано поступились збірній Франції 0:2. Натомість у наступному турі українські уболівальники чекали побачити першу перемогу у кваліфікації на ЧС-2026. Але не сталось, як гадалось. Україна сенсаційно не змогла переграти Азербайджан, розписавши нічию 1:1. І це після того, як азербайджанська збірна була розгромлена 0:5 Ісландією.

Наразі автором єдиного голу у складі України у відборі на ЧС-2026 є Георгій Судаков, який віднедавна виступає за лісабонську Бенфіку.

Ісландія, наступний суперник української команди, окрім перемоги над Азербайджаном також має поразку від Франції 1:2.

Перед третім туром саме Франція, яка є фаворитом квартету, очолює групу "D" (6 балів). Ісландія із 3 очками йде другою, а Україна – третя (один пункт). Замикає групу Азербайджан, у якого теж один бал.

До слова, напередодні матчу проти Ісландії захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко звернувся до уболівальників збірної. Оборонець Евертона попросив підтримати їх у поєдинку в Рейк'явіку.

"Уболівальникам хочу побажати терпіння. Не говоритиму, мовляв, підтримуйте нас, ви повинні нас підтримувати. Хтось уже не хоче підтримувати, багато критики виливає. І це нормально, тому що після деяких матчів ми цього заслуговуємо. Якщо можете – вболівайте за нас", – сказав Миколенко у коментарі ВЗБІРНА.

Де дивитись матч Ісландія – Україна?

Традиційно за матчем збірної України можна буде стежити на медіасервісі MEGOGO. Здійснити перегляд гри головної команди країни можна буде за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S".

Також матч Ісландія – Україна буде доступний безкоштовно. Його покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах. Коментаторами матчу стануть Вадим Скічко та Віталій Волочай.

За годину до початку поєдинку у Рейк'явіку розпочнеться аналітична студія, ведучим якої буде Вадим Шевякін. Запрошеними гостями студії стануть – колишній футболіст збірної України Олександр Головко та футбольний аналітик Андрій Колісник.

