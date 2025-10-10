В третьем туре квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Украины встретится с командой Исландии. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров определился со стартовым составом.

Матч 3-го тура группового этапа отбора ЧМ-2026 в квартете D Исландия – Украина состоится в пятницу, 10 октября. Поединок в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр" начнется в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

В каком составе Украина будет играть с Исландией?

Накануне ключевого матча стало известно, что полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк не сможет сыграть из-за повреждения. Впрочем, у Сергея Реброва в заявке было достаточно квалифицированных исполнителей.

В основной состав сборной Украины вернулся Руслан Малиновский, а на острие атаки сыграет форвард Владислав Ванат.

Вратарь: Анатолий Трубин

Анатолий Трубин Защитники: Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Виталий Миколенко

Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Виталий Миколенко Полузащитники: Иван Калюжный, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Алексей Гуцуляк, Георгий Судаков

Иван Калюжный, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Алексей Гуцуляк, Георгий Судаков Нападающий: Владислав Ванат

Стартовый состав сборной Украины: смотрите видео

Какие кадровые проблемы Украины накануне октябрьских матчей?