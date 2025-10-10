Укр Рус
Стартовый состав Украины на решающий матч против Исландии
10 октября, 20:25
2

Стартовый состав Украины на решающий матч против Исландии

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Украина сыграет против Исландии в третьем туре квалификации на ЧМ-2026, матч состоится 10 октября в Рейкьявике.
  • Стартовый состав Украины: Трубин, Конопля, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Калюжный, Малиновский, Шапаренко, Гуцуляк, Судаков, Ванат.

В третьем туре квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Украины встретится с командой Исландии. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров определился со стартовым составом.

Матч 3-го тура группового этапа отбора ЧМ-2026 в квартете D Исландия – Украина состоится в пятницу, 10 октября. Поединок в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр" начнется в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

В каком составе Украина будет играть с Исландией?

Накануне ключевого матча стало известно, что полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк не сможет сыграть из-за повреждения. Впрочем, у Сергея Реброва в заявке было достаточно квалифицированных исполнителей.

В основной состав сборной Украины вернулся Руслан Малиновский, а на острие атаки сыграет форвард Владислав Ванат.

  • Вратарь: Анатолий Трубин
  • Защитники: Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Виталий Миколенко
  • Полузащитники: Иван Калюжный, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Алексей Гуцуляк, Георгий Судаков
  • Нападающий: Владислав Ванат

Стартовый состав сборной Украины: смотрите видео

Какие кадровые проблемы Украины накануне октябрьских матчей?

  • Еще перед началом сбора стало известно, что матчи отбора ЧМ-2026 пропустит Александр Зинченко. Универсал "сине-желтых" на канале ВЗБІРНА рассказал, что получил двойную травму в матче Ноттингем Фореста с Сандерлендом.
  • В течение подготовки лагерь команды покинули вингер Жироны Виктор Цыганков и защитник Динамо Александр Тымчик. Также не приехали в сборную Роман Яремчук, Александр Зубков и Андрей Лунин.
  • Взамен вызовы получили вингер Полесья Владислав Велетень и полузащитник Дженоа Руслан Малиновский, который вернулся в сборную Украины после длительного перерыва.