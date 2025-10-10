Укр Рус
10 жовтня, 20:25
2

Стартовий склад України на вирішальний матч проти Ісландії

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Україна зіграє проти Ісландії у третьому турі кваліфікації на ЧС-2026, матч відбудеться 10 жовтня у Рейк'явіку.
  • Стартовий склад України: Трубін, Конопля, Матвієнко, Забарний, Миколенко, Калюжний, Маліновський, Шапаренко, Гуцуляк, Судаков, Ванат.

У третьому турі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна України зустрінеться з командою Ісландії. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров визначився зі стартовим складом.

Матч 3-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Ісландія – Україна відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня. Поєдинок у Рейк'явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр" розпочнеться о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

У якому складі Україна гратиме з Ісландією?

Напередодні ключового матчу стало відомо, що півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк не зможе зіграти через пошкодження. Втім, у Сергія Реброва в заявці було достатньо кваліфікованих виконавців.

До основного складу збірної України повернувся Руслан Маліновський, а на вістрі атаки зіграє форвард Владислав Ванат.

  • Воротар: Анатолій Трубін
  • Захисники: Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко
  • Півзахисники: Іван Калюжний, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Олексій Гуцуляк, Георгій Судаков
  • Нападник: Владислав Ванат

Стартовий склад збірної України: дивіться відео

Які кадрові проблеми України напередодні жовтневих матчів?

  • Ще перед початком збору стало відомо, що матчі відбору ЧС-2026 пропустить Олександр Зінченко. Універсал "синьо-жовтих" на каналі ВЗБІРНА розповів, що отримав подвійну травму у матчі Ноттінгем Фореста із Сандерлендом.
  • Упродовж підготовки табір команди покинули вінгер Жирони Віктор Циганков та захисник Динамо Олександр Тимчик. Також не приїхали до збірної Роман Яремчук, Олександр Зубков та Андрій Лунін.
  • Натомість виклики отримали вінгер Полісся Владислав Велетень та півзахисник Дженоа Руслан Маліновський, який повернувся до збірної України після тривалої перерви.