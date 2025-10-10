У третьому турі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна України зустрінеться з командою Ісландії. Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров визначився зі стартовим складом.

Матч 3-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Ісландія – Україна відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня. Поєдинок у Рейк'явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр" розпочнеться о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.

У якому складі Україна гратиме з Ісландією?

Напередодні ключового матчу стало відомо, що півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк не зможе зіграти через пошкодження. Втім, у Сергія Реброва в заявці було достатньо кваліфікованих виконавців.

До основного складу збірної України повернувся Руслан Маліновський, а на вістрі атаки зіграє форвард Владислав Ванат.

Воротар: Анатолій Трубін

Анатолій Трубін Захисники: Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко

Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко Півзахисники: Іван Калюжний, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Олексій Гуцуляк, Георгій Судаков

Іван Калюжний, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Олексій Гуцуляк, Георгій Судаков Нападник: Владислав Ванат

