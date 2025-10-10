Матч 3-го туру групового етапу відбору ЧС-2026 у квартеті D Ісландія – Україна відбудеться у п'ятницю, 10 жовтня. Поєдинок у Рейк'явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр" розпочнеться о 21:45 за київським часом, пише 24 Канал.
У якому складі Україна гратиме з Ісландією?
Напередодні ключового матчу стало відомо, що півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк не зможе зіграти через пошкодження. Втім, у Сергія Реброва в заявці було достатньо кваліфікованих виконавців.
До основного складу збірної України повернувся Руслан Маліновський, а на вістрі атаки зіграє форвард Владислав Ванат.
- Воротар: Анатолій Трубін
- Захисники: Юхим Конопля, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Віталій Миколенко
- Півзахисники: Іван Калюжний, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Олексій Гуцуляк, Георгій Судаков
- Нападник: Владислав Ванат
Стартовий склад збірної України: дивіться відео
Які кадрові проблеми України напередодні жовтневих матчів?
- Ще перед початком збору стало відомо, що матчі відбору ЧС-2026 пропустить Олександр Зінченко. Універсал "синьо-жовтих" на каналі ВЗБІРНА розповів, що отримав подвійну травму у матчі Ноттінгем Фореста із Сандерлендом.
- Упродовж підготовки табір команди покинули вінгер Жирони Віктор Циганков та захисник Динамо Олександр Тимчик. Також не приїхали до збірної Роман Яремчук, Олександр Зубков та Андрій Лунін.
- Натомість виклики отримали вінгер Полісся Владислав Велетень та півзахисник Дженоа Руслан Маліновський, який повернувся до збірної України після тривалої перерви.