Після завершення жеребкування Андрій Шевченко поділився думкою про потенційних суперників збірної України. Володар "Золотого м'яча 2004" наголосив на головному завданні підопічних Сергія Реброва, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне спорт.

Що сказав Шевченко про жеребкування ЧС-2026?

Колишній тренер збірної України наголосив, що наразі не варто звертати уваги на можливих суперників по групі F. Першочерговим для України є вихід на Мундіаль.

Головне очікування – попасти з плей-оф на ЧС. Треба готуватися до цих ігор. Група? Зрозуміло, що команди усі сильні. Але головна задача – вийти на чемпіонат світу. Нам неважливі зараз ці суперники. Перша задача – попасти сюди. Потім будем готуватися, розуміємо, які команди. Вони непогані, дуже гарні, всі уміють зараз грати в футбол. Але головна задача – попасти на чемпіонат світу,

– зазначив Шевченко.

Додамо, що у разі виходу на чемпіонат світу-2026 збірна України гратиме у групі F. Її потенційними суперниками будуть команди Нідерландів, Японії та Тунісу.

Як Україна виступала на чемпіонатах світу?

За всю історію існування національна збірна України одного разу виступала на чемпіонатах світу. У 2006 році підопічні Олега Блохіна на стадіонах Німеччини дійшли до 1/4 фіналу, де поступилися Італії з рахунком 0:3.

Цікаво, що на груповому етапі "синьо-жовті" зустрілися зі збірною Тунісу – потенційним суперником на ЧС-2026. На Мундіалі-2006 українці перемогли африканську команду з рахунком 1:0, а єдиний гол з пенальті забив Андрій Шевченко.

