Матч 3-го тура группового этапа отбора ЧМ-2026 в квартете D Исландия – Украина состоится в пятницу, 10 октября. Поединок в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр" начнется в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.
В каком составе Украина будет играть с Исландией?
Накануне ключевого матча стало известно, что полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк не сможет сыграть из-за повреждения. Впрочем, у Сергея Реброва в заявке было достаточно квалифицированных исполнителей.
В основной состав сборной Украины вернулся Руслан Малиновский, а на острие атаки сыграет форвард Владислав Ванат.
- Вратарь: Анатолий Трубин
- Защитники: Ефим Конопля, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Виталий Миколенко
- Полузащитники: Иван Калюжный, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Алексей Гуцуляк, Георгий Судаков
- Нападающий: Владислав Ванат
Стартовый состав сборной Украины: смотрите видео
Какие кадровые проблемы Украины накануне октябрьских матчей?
- Еще перед началом сбора стало известно, что матчи отбора ЧМ-2026 пропустит Александр Зинченко. Универсал "сине-желтых" на канале ВЗБІРНА рассказал, что получил двойную травму в матче Ноттингем Фореста с Сандерлендом.
- В течение подготовки лагерь команды покинули вингер Жироны Виктор Цыганков и защитник Динамо Александр Тымчик. Также не приехали в сборную Роман Яремчук, Александр Зубков и Андрей Лунин.
- Взамен вызовы получили вингер Полесья Владислав Велетень и полузащитник Дженоа Руслан Малиновский, который вернулся в сборную Украины после длительного перерыва.