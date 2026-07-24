Аргентина хочет сыграть в финале ЧМ-2026 – появилась первая реакция Испании

Аргентинских болельщиков не оставляет в покое поражение в финале ЧМ-2026 от сборной Испании. В Южной Америке до сих пор надеются изменить результат, что вызывает иронию в Европе.

В Буэнос-Айресе недовольны работой словенского арбитра Славко Винчича, поэтому считают это поводом для вмешательства в исход матча. О реакции на это в правительственных кругах Испании сообщает 24 Канал.

Что произошло через несколько дней после финала ЧМ

Аргентинская болельщица Гисела Санчес зарегистрировала петицию с призывом к ФИФА проверить действия главного судьи матча, а также переиграть матч Испания – Аргентина (1:0). За несколько дней под ней подписались более 61 500 человек.

Правда, в Мадриде энтузиазм госпожи Санчес не разделяют. Ситуацию прокомментировал министр транспорта и устойчивой мобильности Испании Оскар Пуэнте.

Они хотят еще 120 минут, чтобы проверить, смогут ли нанести удар по воротам,

– написал Пуэнте в соцсети Х.

Отметим, что 19 июля Испания с минимальным счетом обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026. В этом матче серебряные призеры турнира ни разу не поразили ворота соперника.

Что может произойти в дальнейшем

Шансов на успех у этой инициативы нет, поскольку такая практика в мировом футболе практически не применяется.

В феврале 2026 года были внесены изменения в результат финала Кубка африканских наций. Однако даже эта ситуация практически не имеет ничего общего с финалом ЧМ.

Во время Кубка Африки сначала победителем стала сборная Сенегала, но затем этот статус отдали Марокко. Дело в том, что во время матча тренер сенегальцев Папе Тиав призвал игроков покинуть поле в знак протеста. В итоге команда через несколько минут вернулась из подтрибунного помещения и продолжила матч.