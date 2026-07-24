У Буенос-Айресі незадоволені роботою словенського арбітра Славко Вінчича, тому вважають це підставою для втручання у результат. Про реакцію на це у владних кабінетах Іспанії повідомляє 24 Канал.

Що трапилось за кілька днів після фіналу ЧС

Аргентинська уболівальниця Гісела Санчес зареєструвала петицію із закликом до ФІФА, щоб перевірити дії головного судді матчу, а також переграти матч Іспанія – Аргентина (1:0). За кілька днів під цим підписалась понад 61500 осіб.

Щоправда, у Мадриді ентузіазму пані Санчес не поділяють. Ситуацію прокоментував міністр транспорту та сталої мобільності Іспанії Оскар Пуенте.

Вони хочуть ще 120 хвилин, щоб перевірити, чи зможуть завдати удару по воротах,

– написав Пуенте у соцмережі Х.

Зазначимо, що 19 липня Іспанія мінімально здолала Аргентину у фіналі Мундіалю-2026. У цьому матчі срібні призери турніру жодного разу не влучили у ворота суперника.

Що може статись надалі

Шансів на успіх у цієї ініціативи немає, оскільки така практика у світовому футболі практично не здійснюється.

У лютому 2026-го змінам піддали результат фіналу Кубка африканських націй. Проте, навіть ця ситуація практично немає нічого спільного з фіналом ЧС.

Під час Кубка Африки спочатку переможцем стала збірна Сенегалу, але потім цей статус віддали Марокко. Річ у тім, що під час матчу тренер сенегальців Папе Тіав закликав гравців піти з поля на знак протесту. Зрештою команда за кілька хвилин повернулась з підтрибунного приміщення та продовжила матч.