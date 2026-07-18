Матч Испания – Аргентина начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал. Посмотреть финал чемпионата мира в прямой трансляции можно в Украине.

Испания – Аргентина: где смотреть финал ЧМ-2026

Решающий матч чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины украинские болельщики смогут посмотреть в свободном доступе.

Бесплатно (Т2 и кабельное): на телеканале "MEGOGO Спорт" в цифровой эфирной сети Т2 и в большинстве базовых кабельных сетей.

Онлайн (приложение и сайт): на канале "MEGOGO Футбол Первый" через Smart TV, смартфоны или компьютеры. Доступ открыт для пользователей с платной подпиской "Спорт", "Оптимальная", "Максимальная" или всеми пакетами "MEGOPACK".

Хотя MEGOGO обладает эксклюзивными правами на показ всех 104 матчей чемпионата мира, компания открыла бесплатный доступ к ключевым играм, включая главный финальный матч за титул чемпиона мира.