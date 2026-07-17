Ситуация вызывает вопросы, поскольку уже в воскресенье, 19 июля, на стадионе "Нью-Йорк Нью-Джерси" в Ист-Ратерфорде должен состояться финальный матч ЧМ-2026 между сборными Испании и Аргентины. На трибунах ожидается более 80 000 болельщиков, а в перерыве запланировано грандиозное шоу с участием мировых звезд, сообщает 24 Канал.

Как реагируют команды и организаторы

Сборная Испании прибыла в Нью-Джерси в среду вечером, сразу после победы над Францией в полуфинале в Техасе. Несмотря на смог, в четверг команда провела открытую тренировку на улице. Никаких жалоб от представителей команды пока не поступало.

Действующие чемпионы мира после победы над Англией оставались на базе в Джорджии. Первая тренировка аргентинцев в Нью-Джерси запланирована на пятницу.

По данным издания The Sun, отмена или перенос главного матча четырехлетия пока не рассматривается. Опасность для проведения игры минимальна благодаря информации от синоптиков. Прогноз погоды указывает на улучшение ситуации: ветер начнет разгонять смог уже в пятницу, а субботний дождь должен окончательно очистить воздух перед воскресным поединком.

Стоит отметить, что канадский смог уже повлиял на спортивный календарь США: из-за задымления пришлось перенести матч лиги MLS между Чикаго Файр и Ванкувер Уайткэпс.

Причина экологического кризиса

Сейчас в Канаде бушует более 830 лесных пожаров. Главными факторами катастрофы стали рекордная летняя жара, продолжительная засуха и массовые удары молний. Сильные воздушные потоки унесли токсичный дым на юг, непосредственно через границу с США.