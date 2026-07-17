Ситуація викликає питання, оскільки вже у неділю, 19 липня, на стадіоні "Нью-Йорк Нью-Джерсі" в Іст-Ратерфорді має відбутися фінальний матч ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини. На трибунах очікують понад 80 000 уболівальників, а в перерві заплановане грандіозне шоу за участю світових зірок, повідомляє 24 Канал.

Як реагують команди та організатори

Збірна Іспанії прибула до Нью-Джерсі у середу ввечері, одразу після перемоги над Францією у півфіналі в Техасі. Попри смог, у четвер команда провела відкрите тренування на вулиці. Жодних скарг від представників команди наразі не надходило.

Чинні чемпіони світу після перемоги над Англією залишалися на базі в Джорджії. Перше тренування аргентинців у Нью-Джерсі заплановане на п'ятницю.

За даними видання The Sun, скасування чи перенесення головного матчу чотириріччя наразі не розглядається. Небезпека для проведення гри мінімальна завдяки інформації від синоптиків. Прогноз погоди вказує на покращення ситуації: вітер почне розганяти смог уже в п'ятницю, а суботній дощ має остаточно очистити повітря перед недільним поєдинком.

Варто зазначити, що канадський смог уже вплинув на спортивний календар США, через задимлення довелося перенести матч ліги MLS між Чикаго Файр та Ванкувер Вайткепс.

Причина екологічної кризи

Зараз у Канаді вирує понад 830 лісових пожеж. Головними факторами катастрофи стали рекордна літня спека, тривала посуха та масові удари блискавок. Сильні повітряні потоки понесли токсичний дим на південь, безпосередньо через кордон із США.